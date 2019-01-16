Футбол

«Севилья» проиграла «Атлетику», но вышла в четвертьфинал Кубка ИспанииSport24.ru вчера в 16:32

«Севилья» продолжает борьбу за Кубок Испании, несмотря на поражение в ответном матче 1/8 финала. Команда Пабло Мачина встречалась с «Атлетиком» и проиграла (0:1). Единственный гол был забит на 77-й минуте.
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«Севилья» – «Атлетик» Бильбао: состоится ли реванш?

Все про Спорт ру15 января в 15:39

«Севилья» проиграла «Атлетику», но вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Sport24.ruвчера в 16:32

«Севилья» уступила «Атлетику», но вышла в 1/4 финала Кубка Испании

Спорт-Экспрессвчера в 16:29

«Севилья» проиграла в матче с «Атлетиком», но вышла в 1/4 финала Кубка Испании

Чемпионатвчера в 16:27

«Атлетик» обыграл «Севилью», но вылетел из Кубка

Евро-футбол.рувчера в 16:22

«Севилья» уступила «Атлетику», но вышла в четвертьфинал Кубка Испании

LiveSport.ruвчера в 16:20

«Севилья» проиграла «Атлетику», но вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Советский спортвчера в 16:49
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Политика

Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине

На Украине арестовали депортированную из России журналистку Елену Бойко. Соответствующее решение принял Харьковский суд.
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Происшествия

В Тольятти отстранена от работы педагог, ударившая ученицу

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Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Общество

Умер основатель инвесткомпании The Vanguard Group Джон Богл

В США умер основатель и гендиректор инвестиционной компании The Vanguard Group Джон Богл, ему было 89 лет.
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Происшествия

Дело о клевете на полицию возбудили в Амурске после похорон авторитета

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СКР по Хабаровскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Клевета» (ч.1 ст. 128.1 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Пираты требуют выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков

Пираты потребовали выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков.
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Политика

Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных Курил

Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.
Обновлено в 00:35
Авто

McLaren представил спорткар 600LT Spider

Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.
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Космос

На Луне погибло первое растение

На Луне погибло первое в ее истории растение. Эксперимент китайских ученых по выращиванию хлопкового семени завершился неудачей.
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Наука

Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга

Оказалось, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние хлопоты, помогает улучшить память. pixabay.com - PD Кроме того, она влияет на работу мозга.
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Общество

В Японии отель сократил число роботов-сотрудников

Обновлено в 02:47
Общество

Дерипаска подал иск к Зюганову на 1 млн рублей

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Незамерзайка или ликер: В Башкирии из крана потекла голубая вода

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Происшествия

Настю Рыбку депортировали из Таиланда

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В омском цирке ягуар напал на дрессировщика

В Омске в цирке ягуар напал на дрессировщика.
Обновлено в 00:48
Политика

Власти США подозревают китайскую корпорацию Huawei в шпионаже

Американские власти подозревают китайскую корпорацию Huawei в уголовных преступлениях.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Блогер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа

Московская Госавтоинспекция проверяет информацию о том, что блогер Давид Манукян перекрыл ул. Новый Арбат для съемок клипа, пишет агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Мэр Саратова проехался на маршрутке и пожаловался на грубого водителя

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Генпрокуратура Украины проводит обыски у адвоката Вышинского

Украинские следователи проводят обыски в квартире и офисе адвоката Андрея Доманского, который представляет интересы руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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Участие Лазарева в «Евровидении» пока не подтверждено

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Россияне стыдятся «вечной бедности» своей страны

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Nissan выпустит новую версию X-Trail

Первые выпущенные модели отличались, в основном, своим дизайном.
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Происшествия

Основатель Football Leaks задержан в Венгрии. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Утверждается, что с учётом уже совершённых преступлений ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.
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«Победа» прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга

С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.
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Общество

Режим ЧС введут в Бурейском районе Приамурья из-за оползня

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Происшествия

Заказавший убийство родителей студент попал на видео

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Роспотребнадзор ограничит продажи «веселящего газа» в интернете

В прошлом году, специалистами Роспотребнадзора было выявлено несколько фактов продажи «веселящего газа» для использования в несоответствующих назначению целях.
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Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты»

В структуре управления «Магнита» появится новая должность — президента, и ее займет Ян Дюннинг, до этого почти десять лет руководивший конкурентом — сетью «Лента».
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Бильбао, Страна Басков, выступающий в испанской Примере. Клуб был основан в 1898 году, с 1928 года выступает в Примере. Из всех клубов основателей лишь «Атлетик», «Реал Мадрид» и «Барселона» ни разу не покидали высший испанский дивизион. «Атлетик» - один из самых титулованных клубов Испании. Он восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждал в Кубке Короля.
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