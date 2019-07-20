Футбол
«Севилья» усилилась защитником «Бордо»Матч ТВ 09:58
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.
Обновлено в 08:28
Политика
Дума рассмотрит проект поправок о маркировке запрещенных организаций в новостных агрегаторах
Курултай Башкортостана и депутат Госдумы Павел Качкаев предложили обязать новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы маркировать запрещенные в РФ экстремистские организации.
Обновлено в 10:39
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Во время пожара в глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Во время пожара в российском научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Родителей из Ленобласти заподозрили в изнасиловании дочери
Как сообщили в региональном управлении СК РФ, в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней".
Обновлено в 10:00
Кино
Мединский предложил составить в России рейтинг кинофикации регионов
Стоящий во главе Минкультуры Владимир Мединский выступил с инициативой составить рейтинг кинофикации всех регионов России.
Обновлено в 06:22
Общество
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Политика
Шойгу: пострадавший от пожара глубоководный аппарат вернется в строй
Министр обороны Сергей Шойгу поручил вернуть в строй глубоководный аппарат, пострадавший от пожара в ходе исследований в Баренцевом море, об этом сообщили в министерстве обороны.
Обновлено в 11:05
Авто
Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне
Закрывает ТОП-3 Volkswagen Tiguan, который стоит в среднем около 2 млн рублей, а купили его 13 060 человек.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Экология
Петербуржцев предупредили об угрозе подтопления из-за ливней
Водоканал Санкт-Петербурга в среду, 3 июля, предупредил жителей и гостей Северной столицы о приближении к городу циклона, прохождение которого будет сопровождаться ливневыми дождями.
Обновлено в 11:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Авто
Компания BMW официально презентовала новый BMW X6
Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.
Обновлено в 02:00
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Обновлено в 05:26
Гаджеты
IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года
Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Здоровье
Россияне верят в пользу холодца для суставов
О пользе холодца для суставов говорят только 20% опрошенных, еще 60% скептически относятся к его чудесным свойствам.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Стала известна фамилия пятого погибшего подводника
Обновлено в 09:57
Экономика
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22