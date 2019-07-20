Футбол
«Севилья» усилилась защитником «Бордо»Матч ТВ 09:58
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Общество
У Александра Маслякова хотят отсудить права на КВН
Александр Масляков владеет брендом КВН уже не один десяток лет, и за это время практически ни у кого не возникало вопросов по поводу законности этого.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Игры
Запретные карты: в Hearthstone и Gwent заменили откровенные иллюстрации
Обновлено вчера в 03:22
Кино
Скончался режиссер Василий Панин
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Политика
Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию
Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Манчестер Сити» приобрёл футболиста «Атлетико» за €70 млн
Отмечается, что англичане выплатили отступные за игрока в размере €70 млн.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе
Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Политика
Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
Обновлено в 12:27
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.
Обновлено в 12:43
Общество
В Японии из-за ливней срочно эвакуируют почти 600 тысяч человек
Из города Кагосима на японском острове Кюсю будут срочно эвакуированы 594 тыс. человек, поскольку этому региону угрожают стихийные бедствия из-за проливных дождей.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18
Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Театры
Пермская опера станет директорским театром
Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.
Обновлено в 11:25
Теннис
Хачанов вышел в третий круг Уимблдона
Обновлено в 12:49
Футбол
Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 08:05