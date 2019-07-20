Футбол

«Севилья» усилилась защитником «Бордо»Матч ТВ 09:58

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Защитник «Бордо» Жюль Кунде стал игроком «Севильи».
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