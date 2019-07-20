Футбол
«Севилья» усилилась защитником «Бордо»Матч ТВ 09:58
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Авто
АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Авто
На аукцион выставили уникальную BMW E28 с правым рулем
На сайте аукциона Baron появился лот с 33-летней BMW M5 в кузове E28.
Обновлено в 11:44
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Здоровье
В России увеличилось количество регионов с эпидемией ВИЧ
За последние три года число регионов с беременными женщинами с ВИЧ увеличилось на 4%. В прошлом году регионом с самым большим количеством зараженных ВИЧ стала Иркутская область – 1 814 человек на 100 тысяч жителей.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Черноморский флот взял на мушку вошедшие в Черное море корабли НАТО
Министерство обороны РФ распространило пресс-релиз, согласно которому вошедшие в Черное море корабли НАТО – эсминец ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto – взяты под контроль силами и средствам ЧФ.
Обновлено в 09:27
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Здоровье
В Челябинской области медиков будут привлекать в малые города и села
Глава региона Алексей Текслер поручил создать дополнительную программу, которая поможет привлечь медиков в малые города и села.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Сын наследного принца ОАЭ скончался в Англии после вечеринки
В Великобритании обнаружен мертвым известный дизайнер, сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
Обновлено в 13:54
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Происшествия
Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море
Обновлено в 14:23
Кино
Вышел финальный трейлер «Тайны печати дракона»
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
Обновлено в 02:05
Происшествия
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей
Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, эти цифры приводят власти региона, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков
Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Раскрыты характеристики АС-31 «Лошарик»
Военный эксперт Владислав Шурыгин на своей странице в Facebook рассказал про тактико-технические характеристики подводного аппарата, с которым 1 июля произошла авария в Баренцевом море.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона
Портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.
Обновлено в 08:53
Политика
Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн
Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате
В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Наука
Все популярные мифы о кофе, чае и какао
Обновлено в 05:19
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51