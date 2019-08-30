Футбол
Чемпионат«Севилья» упустила победу в матче с «Сельтой»
В матче 3-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого мяча стал полузащитник "Севильи" Франко Васкес на 81-й минуте с передачи хавбека Эвера Банеги.
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Серена Уильямс вышла в четвёртый круг US Open
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На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
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В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
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Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.
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МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
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При небольшой гипертонии лекарства скорее вредят, чем помогают
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C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
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Старт России на ЧМ по баскетболу, топовый футбол в Италии и России, бои Ломаченко и Поветкина, фестиваль Фуркада. Все трансляции 31 августа
Квалификация Мартен Фуркад / Фото: © Instagram Martin Fourcade Nordic Festival Составу участников позавидуют организаторы летнего чемпионата мира по биатлону.
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Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
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В рекламе российской торговой сети впервые снялась модель в хиджабе
Российский ретейлер Gloria Jeans задействовал в рекламе модель в хиджабе.
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«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции
«ПСЖ», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Метц» (4) занимает 13-е место.
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Футбол
СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
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Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию
В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
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Здоровье
Более 25 процентов питьевой воды в магазинах оказалось подделкой
По результатам свежего доклада президенту, более 25 процентов продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой.
Вести Подмосковья 07:18
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
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Армия и оружие
Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019
Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.
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Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестер грузовик, расписанный известным британским стрит-арт художником Бэнкси, оценочная стоимость лота составляет 1,3-2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
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В Сети появилось видео с роботом «Федором» на МКС
Телеканал "Вести" опубликовал видео с роботом "Федором" на МКС. Сейчас робот находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле "Поиск".
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Проект Стратегии здорового образа жизни согласован с ФАС
Проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний рассчитан на период до 2025 года.
Экономика сегодня 03:33
Наука
Физики открыли новое состояние вещества с редкой сверхпроводимостью
Ученые подвергли анализу переход проводника из обычной сверхпроводимости в другое топологическое состояние.
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«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
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Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
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Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси
В твиттере основателя и главы сервиса микроблогов Джека Дорси появились около 20 твитов с расистскими комментариями и, по-видимому, именами участников хакерской команды, сообщает Gizmodo.
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