В матче 3-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого мяча стал полузащитник "Севильи" Франко Васкес на 81-й минуте с передачи хавбека Эвера Банеги.

«Севилья» упустила победу в матче с «Сельтой»

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