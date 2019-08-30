Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой»

«Севилья» поделила очки с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
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«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»

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Чемпионат16:05

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
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