Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой»

«Севилья» поделила очки с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
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«Севилья» сыграла с «Сельтой» вничью в 3-м туре чемпионата Испании

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Примера. Победа «Атлетика» и другие матчи 3 тура

Sport.ru11:59

«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»

Матч ТВ16:06

«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»

Sportbox.RU16:06

«Севилья» упустила победу в матче с «Сельтой»

Чемпионат16:05

«Севилья» упустила победу над «Сельтой» в матче чемпионата Испании

РИА Новости16:08
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В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио

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Один из основателей арт-центра «Пушкинская, 10» и товарищества «Свободная культура» художник Сергей Ковальский скончался на 72-м году жизни.
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