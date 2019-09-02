Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Севилья» согласовала с «Вест Хэмом» трансфер Чичарито

Испанская «Севилья» согласовала с лондонским «Вест Хэмом» условия трансфера мексиканского нападающего Хавьера Эрнандеса, также известного как Чичарито.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чичарито перешел из «Вест Хэма» в «Севилью»

Sports.ru06:25

«Севилья» объявила о трансфере Чичарито

Sport24.ru06:54

Чичарито перешел в «Севилью» за 7,7 миллионов

Бомбардир.ру07:14

«Севилья» подписала Хавьера Эрнандеса

Спорт-Экспресс07:35

Чичарито стал игроком «Севильи»

Чемпионат06:18

«Севилья» и «Вест Хэм» договорились о переходе Чичарито

LiveSport.ru01:36

Хавьер Эрнандес близок к переходу в «Севилью»

Еженедельник Футбол31 августа в 06:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика

Москалькова: Москва и Киев оформляют документы для обмена заключенными

Интерфакс - Россия 06:09
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Общество

Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов

Интерфакс 06:24
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс 09:12
Политика

Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК

Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Экономика

Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Общество

Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул

В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Энергетика

Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%

Погрузки на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2019 года увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:17
Политика

Мутко доведет до конца выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения

Президент встретился с местными жителям, посетил школу и провел совещание, по результатам которого поручил вице-премьеру по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко довести выплаты пострадавшим от наводнения граждан до 100 процентов.
Политика Сегодня 08:44
Происшествия

Во Львове польскую школу забросали предметами, похожими на камни

Во Львове забросали камнями торжественное мероприятие в польской школе, сообщает 2 сентября пресс-служба Львовского горсовета.
REGNUM 09:15
Энергетика

Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Происшествия

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

РИА Новости 08:50
Происшествия

Испанская танцовщица погибла из-за взрыва пиротехники на сцене

iReactor 03:29
Футбол

Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:22
Интернет

Похищена личная информация пользователей Foxit PDF Reader

Хакеры похитили личные данные пользователей программы-«читалки» производства Foxit PDF Reader. Об этом сообщает портал Cyber Security News.
Goroday.ru 07:03
Политика

Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Lenta.ru вчера в 21:41
Киберспорт

Опубликованы одиннадцать минут игрового процесса Bleeding Edge

Игромания.ру 09:02
Происшествия

Избившему подростка брянскому полицейскому предъявили новое обвинение

Бывшему сотруднику брянской полиции, избившему 17-летнего подростка, предъявлено новое обвинение в связи со смертью потерпевшего.
ТАСС 08:38
Футбол

Мхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому»

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому».
RT на русском 06:25
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия

В Беслане вспоминают жертв теракта в школе

Эхо Москвы вчера в 02:00
Авто

Стало известно российское название кроссовера Geely SX11

Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.
Автостат 02:27
Авто

GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva

"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.
Российская газета 03:45
Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Газета.Ru 02:42
Экономика

AliExpress сделает пакетное предложение

В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Транспорт

В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута

Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.
РИА Новости 07:26
Политика

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире

Ведомости 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хавьер Эрнандес
Мексиканский футболист
Мексиканский футболист, нападающий английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Мексики. Воспитанник мексиканского клуба «Гвадалахара». Лучший бомбардир в истории сборной Мексики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное