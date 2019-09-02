Футбол
Sport24.ru«Севилья» согласовала с «Вест Хэмом» трансфер Чичарито
Испанская «Севилья» согласовала с лондонским «Вест Хэмом» условия трансфера мексиканского нападающего Хавьера Эрнандеса, также известного как Чичарито.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика
Москалькова: Москва и Киев оформляют документы для обмена заключенными
Интерфакс - Россия 06:09
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%
Погрузки на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2019 года увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:17
Политика
Мутко доведет до конца выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения
Президент встретился с местными жителям, посетил школу и провел совещание, по результатам которого поручил вице-премьеру по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко довести выплаты пострадавшим от наводнения граждан до 100 процентов.
Политика Сегодня 08:44
Происшествия
Во Львове польскую школу забросали предметами, похожими на камни
Во Львове забросали камнями торжественное мероприятие в польской школе, сообщает 2 сентября пресс-служба Львовского горсовета.
REGNUM 09:15
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Футбол
Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:22
Интернет
Похищена личная информация пользователей Foxit PDF Reader
Хакеры похитили личные данные пользователей программы-«читалки» производства Foxit PDF Reader. Об этом сообщает портал Cyber Security News.
Goroday.ru 07:03
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Киберспорт
Опубликованы одиннадцать минут игрового процесса Bleeding Edge
Игромания.ру 09:02
Происшествия
Избившему подростка брянскому полицейскому предъявили новое обвинение
Бывшему сотруднику брянской полиции, избившему 17-летнего подростка, предъявлено новое обвинение в связи со смертью потерпевшего.
ТАСС 08:38
Футбол
Мхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому»
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому».
RT на русском 06:25
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
Эхо Москвы вчера в 02:00
Авто
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11
Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.
Автостат 02:27
Авто
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva
"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.
Российская газета 03:45
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Транспорт
В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута
Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.
РИА Новости 07:26
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08