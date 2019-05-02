Футбол

«Севилья» с крупным счетом уступила «Леганесу»Газета.Ru 17:15

Севилья — Леганес
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
8′
Юссеф Эн-Несири
20′
Мартин Брэйтуэйт
Роке Меса Кеведо
Максим Гоналон
38′
Пабло Сарабия
45′+1′
Куинси Промес
Франко Васкес
46′
64′
Ресио
Марко Рог
Брайан Сальватьерра
70′
76′
Хуанфран
Аллан Ньом
82′
Оскар Родригес
83′
Мартин Брэйтуэйт
Хосе Арнаис
86′
Юссеф Эн-Несири
Гвидо Марсело Каррильо
"Севилья" проиграла "Леганесу" в матче 26-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась с крупным счетом 3:0 в пользу "Леганеса". Примечательно, что два мяча в этой встрече были забиты в первые 20 минут.
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