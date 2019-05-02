Футбол
«Севилья» с крупным счетом уступила «Леганесу»Газета.Ru 17:15
|8′
Юссеф Эн-Несири
|20′
Мартин Брэйтуэйт
Роке Меса Кеведо
Максим Гоналон
|38′
Пабло Сарабия
|45′+1′
Куинси Промес
Франко Васкес
|46′
|64′
Ресио
Марко Рог
Брайан Сальватьерра
|70′
|76′
Хуанфран
Аллан Ньом
|82′
Оскар Родригес
|83′
Мартин Брэйтуэйт
Хосе Арнаис
|86′
Юссеф Эн-Несири
Гвидо Марсело Каррильо
|63%
|Владение мячом
|37%
|81%
|Процент точных передач
|68%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|23
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
1
Вацлик
16
Навас
25
Меркадо
3
Гомес
18
Эскудеро
17
Сарабия
15
Гоналон
41
Сальватьерра
22
Васкес
9
Бен-Йеддер
19
Эль-Хаддади
1
Куэльяр
12
Ньом
3
Бустинса
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
27
Родригес
8
Ресио
23
Весга
9
Каррильо
16
Арнаис
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
"Севилья" проиграла "Леганесу" в матче 26-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась с крупным счетом 3:0 в пользу "Леганеса". Примечательно, что два мяча в этой встрече были забиты в первые 20 минут.
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«Севилья» — «Леганес». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 3 мая 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:08
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