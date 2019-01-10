Футбол
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Сан-Мамес
|5′
Нолито
Микель Сан Хосе
|35′
|36′
Роке Меса Кеведо
Ариц Адурис
Икер Муниаин
|43′
Микель Сан Хосе
|48′
|52′
Андре Силва
|53′
Роке Меса Кеведо
Эвер Банега
|60′
Франко Васкес
Иньиго Кордоба
Иньяки Уильямс
|65′
|67′
Андре Силва
Виссам Бен-Йеддер
|73′
Франко Васкес
Пабло Сарабия
|76′
Виссам Бен-Йеддер
Маркель Сусаета
Оскар Де Маркос
|76′
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
25
Симон
21
Капа
5
Альварес
3
Нуньес
24
Баленсиага
18
Де Маркос
8
Итурраспе
30
Гурусета
6
Сан Хосе
9
Уильямс
10
Муниаин
13
Сориано
25
Меркадо
4
Кьер
6
Каррису
21
Промес
10
Банега
5
Амаду
17
Сарабия
23
Арана
8
Нолито
9
Бен-Йеддер
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
"Севилья" обыграла "Атлетик" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:1. Форвард гостей Нолито оформил дубль. 90 минут в составе андалусийцев провел бывший форвард "Спартака" Квинси Промес. Ответная игра состоится в Севилье 16 января.
Спорт-Экспресс15:34
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Атлетик - Севилья. Прогноз на матч Кубка Испании: соперники будут осторожничать
Sport-place08 января в 08:02
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
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