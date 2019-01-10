"Севилья" обыграла "Атлетик" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:1. Форвард гостей Нолито оформил дубль. 90 минут в составе андалусийцев провел бывший форвард "Спартака" Квинси Промес. Ответная игра состоится в Севилье 16 января.

«Севилья» с Промесом победила «Атлетик» в матче Кубка Испании

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