Футбол

«Севилья» с Промесом победила «Атлетик» в матче Кубка Испании
Спорт-Экспресс
15:34

Атлетик Бильбао — Севилья
1 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Сан-Мамес
5′
Нолито
Микель Сан Хосе
35′
36′
Роке Меса Кеведо
Ариц Адурис
Икер Муниаин
43′
Микель Сан Хосе
48′
52′
Андре Силва
53′
Роке Меса Кеведо
Эвер Банега
60′
Франко Васкес
Иньиго Кордоба
Иньяки Уильямс
65′
67′
Андре Силва
Виссам Бен-Йеддер
73′
Франко Васкес
Пабло Сарабия
76′
Виссам Бен-Йеддер
Маркель Сусаета
Оскар Де Маркос
76′
"Севилья" обыграла "Атлетик" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:1. Форвард гостей Нолито оформил дубль. 90 минут в составе андалусийцев провел бывший форвард "Спартака" Квинси Промес. Ответная игра состоится в Севилье 16 января.
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