Футбол

«Севилья» с Промесом победила «Атлетик» в матче Кубка Испании
Спорт-Экспресс
15:34

Атлетик Бильбао — Севилья
1 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Сан-Мамес
5′
Нолито
Микель Сан Хосе
35′
36′
Роке Меса Кеведо
Ариц Адурис
Икер Муниаин
43′
Микель Сан Хосе
48′
52′
Андре Силва
53′
Роке Меса Кеведо
Эвер Банега
60′
Франко Васкес
Иньиго Кордоба
Иньяки Уильямс
65′
67′
Андре Силва
Виссам Бен-Йеддер
73′
Франко Васкес
Пабло Сарабия
76′
Виссам Бен-Йеддер
Маркель Сусаета
Оскар Де Маркос
76′
"Севилья" обыграла "Атлетик" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:1. Форвард гостей Нолито оформил дубль. 90 минут в составе андалусийцев провел бывший форвард "Спартака" Квинси Промес. Ответная игра состоится в Севилье 16 января.
Спорт-Экспресс15:34

Подробнее о событии

«Севилья» была сильнее «Атлетика» в перовом матче 1/8 Кубка Испании

Газета.Ru15:43

«Севилья» переиграла «Атлетик» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Советский спорт15:23

«Севилья» обыграла «Атлетик» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Матч ТВ15:25

«Севилья» с Промесом победила «Атлетик» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Sport24.ru15:33

«Севилья» обыграла «Атлетик» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Чемпионат15:23

«Севилья» с Промесом победила «Атлетик» в матче Кубка Испании

Спорт-Экспресс15:34

Атлетик - Севилья. Прогноз на матч Кубка Испании: соперники будут осторожничать

Sport-place08 января в 08:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий

Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.
Обновлено в 22:47
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Обновлено в 17:20
Общество

Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор.
Обновлено в 19:53
Хоккей

«Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю Овечкина

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Александр Овечкин.
Обновлено в 22:00
Политика

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Прекращено уголовное дело в отношении Марии Мотузной

Весной 2018 года в отношении Мотузной возбудили уголовное дело по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.
Обновлено в 11:24
Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Происшествия

Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля

Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.
Обновлено в 04:08
Общество

Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто

С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.
Обновлено в 18:22
Космос

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", совершивший 3 января мягкую посадку на обратной стороне Луны, в пятницу завершил панорамную съемку поверхности естественного спутника Земли.
Обновлено в 21:16
Политика

В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 17:49
Экономика

Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).
Обновлено в 13:18
Происшествия

Полиция выдала ордер о заборе ДНК Роналду

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:38
Гаджеты

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Обновлено в 11:29
Армия и оружие

В США заявили о достижении Россией «четвертого измерения» в вооружении

Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере - на это указывает сверхзвуковое оружие, пишет бывший командующий Северным коммандованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill.
Обновлено в 20:18
Космос

Демонстрационный полет пилотируемого корабля Dragon-2 вновь перенесли

Экспериментальный полет пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) без экипажа на борту к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Обновлено в 21:48
Политика

Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си

Специалисты Роскомнадзора провели проверку на сайте Русской службы Би-би-си и нашли там материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Омске произошел пожар в мечети

Пожар произошел в мечети в Центральном округе Омска, на тушение возгорания прибыли более 30 спасателей.
Обновлено в 21:17
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Политика

Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В США заметили гибель российского военного спутника

В настоящее время основу космического эшелона Минобороны России составляют спутники серии «Тундра», первый из которых был доставлен на орбиту в 2015 году.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США

Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 18:46
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Спорт

Делегация ВАДА приступила к работе совместно с российскими экспертами

Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) приступили к работе по получению данных московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 10:07
Путешествия

Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам

Почти две трети жителей Германии заявили, что больше всего их раздражают туристы из России.
Обновлено в 22:09
Космос

Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса

Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.
Обновлено в 20:45
Космос

Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник

Китай успешно вывел на орбиту новейший коммуникационно-вещательный спутник «Чжунсин 2D» (Zhongxin 2D), предназначенный для телевещания, а также предоставления широкополосного доступа в интернет на всей территории КНР, сообщило Синьхуа.
Обновлено в 21:32
Политика

Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций

Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Общество

В Саудовской Аравии 40 тысяч женщин получили водительские права

Более 40 тысяч женщин Саудовской Аравии получили водительские права после снятия запрета на вождение ими автомобиля.
Обновлено в 17:33
Происшествия

Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка

Обновлено в 16:40
ещё по теме
Севилья
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей. Цвета клуба - красно-белые.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное