Футбол

«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»Спорт-Экспресс 10:04

"Севилья" с разгромным счетом проиграла "Хетафе" в матче 33-го тура чемпионата Испании (0:3). Дублем отметился форвард Хорхе Молина. Красно-белые играли в меньшинстве с 45-й минуты: вторую желтую карточку получил защитник Серхио Эскудеро.
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Хет-трик Бензема, разгром «Севильи» и другие результаты 33-го тура Ла Лиги

Soccer.ru16:38

«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»

Спорт-Экспресс10:04

«Хетафе» разгромил «Севилью» и вышел на 4-е место в примере

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«Севилья» крупно уступила на выезде «Хетафе»

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«Хетафе» разгромил «Севилью» и поднялся на 4-е место в Ла Лиге

Sport24.ru10:02

«Севилья» с крупным счётом проиграла «Хетафе» и опустилась на 5-е место Примеры

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«Хетафе» поднялся на 4-е место в Ла Лиге после победы над «Севильей»

Sports.ru11:29
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У группы появились интересы на табачном рынке О том, что Калужская табачная фабрика может быть связана с группой "Ташир", рассказал источник "Ъ" на табачном рынке.
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В США два человека погибли при крушении небольшого самолета

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Обновлено вчера в 22:23
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