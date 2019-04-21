Футбол
«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»Спорт-Экспресс 10:04
"Севилья" с разгромным счетом проиграла "Хетафе" в матче 33-го тура чемпионата Испании (0:3). Дублем отметился форвард Хорхе Молина. Красно-белые играли в меньшинстве с 45-й минуты: вторую желтую карточку получил защитник Серхио Эскудеро.
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Здоровье
Уже начали проектировать: где в Кузбассе построят и отремонтируют больницы
В Кузбассе появится больше новых больниц, сообщили в областном департаменте строительства.
Обновлено в 13:05
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Общество
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Политика
Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке
Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию
Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Политика
Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом
Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Футбол
«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рождения
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:43
Политика
Поместье Порошенко взято под усиленную охрану
Обновлено в 13:06
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко на выборах на Украине
Обновлено в 19:55
Экономика
«Ташир» дает прикурить
У группы появились интересы на табачном рынке О том, что Калужская табачная фабрика может быть связана с группой "Ташир", рассказал источник "Ъ" на табачном рынке.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В США два человека погибли при крушении небольшого самолета
Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.
Обновлено в 17:30
Политика
Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе
Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:36
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Экономика
«Дом.РФ» выливает вино
Банк банкротит «Легенду Крыма» Неблагоприятная ситуация на российском рынке тихих и игристых вин, сопровождаемая сокращением объемов, может стать причиной банкротства одного из крупных производителей — ГК «Легенда Крыма».
Обновлено в 17:53
Футбол
«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»
«Герта» на своем поле не смогла обыграть «Ганновер» в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский собирается перезагрузить минский процесс
Готовность интенсифицировать минский процесс выразил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, победивший на выборах по данным всех экзитполов, 21 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и ее пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в это время шла пасхальная служба.
Обновлено в 12:31
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено в 17:44
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 10:24
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Марина Федина: «По кредитке берешь на время, а отдаешь — навсегда!»
Свои личные сбережения держу в частном банке — Московском Кредитном Банке (МКБ), поскольку у него хороший рейтинг и лучшее предложение по процентной ставке по вкладам.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Опять больше всего пьют в Магадане
Неудивительно, что в рейтинге, составленном всего из двух показателей: количество население и количество проданного алкоголя, Колыма, Чукотка и Ямало-Ненецкий округ оказались самыми пьющими.
Обновлено в 18:39