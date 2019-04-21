Футбол

«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»Спорт-Экспресс 10:04

"Севилья" с разгромным счетом проиграла "Хетафе" в матче 33-го тура чемпионата Испании (0:3). Дублем отметился форвард Хорхе Молина. Красно-белые играли в меньшинстве с 45-й минуты: вторую желтую карточку получил защитник Серхио Эскудеро.
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«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»

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«Севилья» крупно уступила на выезде «Хетафе»

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Примера. «Севилья» разгромно проиграла «Хетафе». Промес провел на поле один тайм

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