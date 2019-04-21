Футбол

«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»Спорт-Экспресс вчера в 10:04

"Севилья" с разгромным счетом проиграла "Хетафе" в матче 33-го тура чемпионата Испании (0:3). Дублем отметился форвард Хорхе Молина. Красно-белые играли в меньшинстве с 45-й минуты: вторую желтую карточку получил защитник Серхио Эскудеро.
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Хет-трик Бензема, разгром «Севильи» и другие результаты 33-го тура Ла Лиги

Soccer.ruвчера в 16:38

«Хетафе» разгромил «Севилью» и поднялся на 4-е место в Ла Лиге

Sport24.ruвчера в 10:02

«Севилья» крупно уступила на выезде «Хетафе»

Советский спортвчера в 10:04

«Хетафе» разгромил «Севилью» и вышел на 4-е место в примере

Матч ТВвчера в 10:02

«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»

Спорт-Экспрессвчера в 10:04

«Севилья» с крупным счётом проиграла «Хетафе» и опустилась на 5-е место Примеры

Чемпионатвчера в 09:58

Примера. «Севилья» разгромно проиграла «Хетафе». Промес провел на поле один тайм

Бомбардир.рувчера в 09:58
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Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
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Космический корабль Илона Маска взорвался во время испытаний

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался сегодня ночью, 21 апреля.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено вчера в 20:44
Политика

Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сразу после оглашения результатов экзитполов поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов

Обновлено вчера в 01:34
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено вчера в 21:48
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II

Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207

Обновлено вчера в 08:22
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено 20 апреля в 10:19
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
Энергетика

Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из российского сырья

Концерн «Белнефтехим» решил временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов, заявил заместитель председателя предприятия Владимир Сизов.
Обновлено вчера в 07:06
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание после комы

Писателя перевели на самостоятельное дыхание Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание.
Обновлено вчера в 09:48
Общество

В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации

Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
Религия

У православных началась Страстная неделя

С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты

Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя

Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено вчера в 17:22
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Обновлено 20 апреля в 14:15
Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео

Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено вчера в 15:23
Гаджеты

Складной Самсунг Galaxy Fold сразу сломался

Юзеры жалуются, что дорогостоящие смартфоны от «Samsung», являющиеся высокотехнологичным гибридом телефона и планшетного компьютера, начали ломаться практически в первые дни после начала использования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о заморозках на Пасху

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» рассказала о погоде в России на Пасху.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

WP: США отказались от исключений по иранским санкциям

В ноябре 2018 года Соединенные Штаты приняли решение на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под "нефтяных" санкций против Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать им время для поиска альтернатив.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

Обновлено вчера в 22:18
Политика

Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено вчера в 19:41
Интернет

Исследование: миллионы людей используют простые пароли. «123456» — самый популярный из них

Первое место в списке занял пароль «123456» — их более 23 миллионов.
Обновлено вчера в 05:55
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Испанский футболист, левый защитник клуба «Севилья».
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей. Цвета клуба - красно-белые.
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