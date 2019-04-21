Футбол
«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»Спорт-Экспресс вчера в 10:04
"Севилья" с разгромным счетом проиграла "Хетафе" в матче 33-го тура чемпионата Испании (0:3). Дублем отметился форвард Хорхе Молина. Красно-белые играли в меньшинстве с 45-й минуты: вторую желтую карточку получил защитник Серхио Эскудеро.
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«Севилья» с крупным счётом проиграла «Хетафе» и опустилась на 5-е место Примеры
Чемпионатвчера в 09:58
Примера. «Севилья» разгромно проиграла «Хетафе». Промес провел на поле один тайм
Бомбардир.рувчера в 09:58
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Футбол
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