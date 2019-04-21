Футбол

«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»Спорт-Экспресс 10:04

"Севилья" с разгромным счетом проиграла "Хетафе" в матче 33-го тура чемпионата Испании (0:3). Дублем отметился форвард Хорхе Молина. Красно-белые играли в меньшинстве с 45-й минуты: вторую желтую карточку получил защитник Серхио Эскудеро.
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«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»

Спорт-Экспресс10:04

«Хетафе» поднялся на 4-е место в Ла Лиге после победы над «Севильей»

Sports.ru11:29

«Хетафе» разгромил «Севилью» и вышел на 4-е место в примере

Матч ТВ10:02

«Хетафе» разгромил «Севилью» и поднялся на 4-е место в Ла Лиге

Sport24.ru10:02

«Севилья» с крупным счётом проиграла «Хетафе» и опустилась на 5-е место Примеры

Чемпионат09:58

«Севилья» крупно уступила на выезде «Хетафе»

Советский спорт10:04

Примера. «Севилья» разгромно проиграла «Хетафе». Промес провел на поле один тайм

Бомбардир.ру09:58
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Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

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Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

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Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
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Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
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Армия и оружие

Американцы восхитились советским танком Т-34

Американские эксперты восхитились советским танком Т-34 и назвали его «чудом», перевернувшим исход Второй мировой для СССР.
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Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

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Ученые-астрономы нашли самую массивную нейтронную звезду

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Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
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Армия и оружие

Военнослужащие Республики Беларусь получили в России дипломы и сертификаты специалистов по саперному делу

Программа обучения включает теоретические и практические занятия, в том числе с учетом опыта, приобретенного специалистами Центра в процессе выполнения задач по гуманитарному разминированию в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 15:34
Происшествия

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Иномарка выскочила на тротуар и врезалась в столб. В ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир «БМВ».
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Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

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Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

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Футбол

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2018/19.
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Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
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Кононов прокомментировал свист трибун во время матча с «Енисеем»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на недовольство трибун во время матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:0).
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Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
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Военнослужащий подорвался на гранате в Туле.
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Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
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