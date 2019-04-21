Футбол
«Севилья» разгромно уступила «Хетафе»Спорт-Экспресс 10:04
"Севилья" с разгромным счетом проиграла "Хетафе" в матче 33-го тура чемпионата Испании (0:3). Дублем отметился форвард Хорхе Молина. Красно-белые играли в меньшинстве с 45-й минуты: вторую желтую карточку получил защитник Серхио Эскудеро.
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Центризбирком Украины опубликовал первые результаты выборов президента
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Американцы восхитились советским танком Т-34
Американские эксперты восхитились советским танком Т-34 и назвали его «чудом», перевернувшим исход Второй мировой для СССР.
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Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Военнослужащие Республики Беларусь получили в России дипломы и сертификаты специалистов по саперному делу
Программа обучения включает теоретические и практические занятия, в том числе с учетом опыта, приобретенного специалистами Центра в процессе выполнения задач по гуманитарному разминированию в Сирийской Арабской Республике.
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Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
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«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2018/19.
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В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников
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Военнослужащий подорвался на гранате в Туле.
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