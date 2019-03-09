Футбол

«Севилья» разгромила «Реал Сосьедад» в чемпионате ИспанииРИА Новости 15:37

Севилья — Реал Сосьедад
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Пабло Сарабия
25′
28′
Микель Ойарсабаль
31′
Хосеба Сальдуа
Ариц Элустондо
36′
Игор Субельдия
44′
Рауль Навас
Мунир Эль-Хаддади
45′+2′
Виссам Бен-Йеддер
48′
57′
Рубен Пардо
Давид Сурутуса
Виссам Бен-Йеддер
58′
Виссам Бен-Йеддер
61′
Микель Ойарсабаль
69′
71′
Хуанми Хименес
Аднан Янузай
Мунир Эль-Хаддади
Андре Силва
71′
Виссам Бен-Йеддер
Максим Гоналон
73′
Эвер Банега
Брайан Сальватьерра
75′
77′
Микель Ойарсабаль
Даниэл Каррису
81′
"Севилья" разгромила "Реал Сосьедад" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.
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