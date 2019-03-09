«Севилья» разгромила «Реал Сосьедад» в чемпионате ИспанииРИА Новости 15:37

"Севилья" разгромила "Реал Сосьедад" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

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