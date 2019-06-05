Футбол
«Севилья» рассматривает подписание защитника «Реала» РегилонаМатч ТВ вчера в 23:42
Защитник «Реала» Серхио Регилон может покинуть команду летом. Основным претендентом на 22-летнего футболиста называется «Севилья». Также игроком интересуются «Алавес», «Леганес» и дортмундская «Боруссия».
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