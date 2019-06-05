Футбол
«Севилья» претендует на защитника «Реала» РегилонаSport24.ru вчера в 22:11
«Севилья» контактировала с «Реалом» по поводу возможного перехода защитника Серхио Регилона.
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Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Потолстевшую Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:07
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 21:51
Политика
В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти
В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено вчера в 19:54
Наука
Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии
Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено вчера в 01:05
Здоровье
Мобильная бригада магаданской областной больницы побывала в Ягоднинском районе
Хочется отметить, что благодаря самим ягоднинцам, работа мобильной бригады в этом округе прошла организованно.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским выезжать за границу
Законопроект об ограничении выезда полицейских за границу был внесен в Госдуму экс-депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым в 2015 году.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Из-за парня две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи
Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Греция потребовала от Германии репарации на сумму в 320 млрд евро
Греческий посол в Берлине передал немецкому министерству иностранных дел ноту, в которой Греция призывает ФРГ начать переговоры по выплате Германией репараций и возмещения ущерба, нанесенного в ходе Первой и Второй мировых войн, сообщает пресс-служба греческого МИД.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента
Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Игры
Представлен трейлер игры по фильму «Джуманджи: Зов джунглей»
Обновлено вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Садальский отчитал Познера за интервью с Галкиным
Актер Станислав Садальский раскритиковал беседу телеведущего Владимира Познера с шоуменом Максимом Галкиным.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
Выставка «Второй фронт» откроется в Музее Победы
Международный выставочный проект посвящен 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Продажи Haval F7 в России начнутся завтра
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 04:02
Кино
Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино
Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Александр Кержаков дебютировал победой на Мемориале Гранаткина
Днем Молдова и Болгария не смогли обменяться голами, а после открытия основная команда России встретилась с Индией.
Обновлено вчера в 15:59