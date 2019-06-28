Футбол
«Севилья» предлагает «Аяксу» 30 млн евро за ЗиешаSport24.ru вчера в 23:57
Напомним, ранее из «Севильи» в «Аякс» перешел экс-хавбек московского «Спартака» и воспитанник амстердамцев Квинси Промес. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро и может увеличиться до 17,2 млн.
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Политика
Трамп пошутил на встрече с Путиным
Обновлено в 02:15
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
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Происшествия
Пассажирский самолет разбился в Бурятии
В Бурятии разбился пассажирский самолет Ан-24, сообщают РИА Новости. Сегодня утром он вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Космос
В Крыму к 2030 году реконструируют Центр дальней космической связи
В Евпатории Центр дальней космической связи будет реконструирован к 2030 году. В том числе и радиотелескоп РТ-70.
Обновлено в 02:26
Технологии
Катастрофа на рынке 3D NAND: завод Western Digital и Toshiba обесточен вторую неделю
На одном из крупнейших предприятий по производству 3D NAND ― на совместном заводе компаний Western Digital и Toshiba в Японском городе Йоккаити — в один из июньских дней внезапно пропало электричество.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест
Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:39
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
В Италии три человека стали жертвами жары
Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.
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Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено 26 июня в 20:13
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено вчера в 04:05
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 11:36
Общество
В Екатеринбурге сегодня состоится Ural Music Night
28 июня в Екатеринбурге на 75 площадках выступят 7,5 тысячи музыкантов из 20 стран мира в рамках Ural Music Night, сообщает ЕТВ.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В автосалонах крупной сети «Рольф» по всей России проходят обыски
В пресс-службе группы компаний подтверждает информацию, отмечая, проверки проходит "в нескольких салонах в Москве и Петербурге".
Обновлено вчера в 06:29
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
Главный дизайнер компании Apple, британец Джони Айв заявил об уходе из компании к концу года, он намеревается создать свою собственную дизайнерскую контору LoveFrom.
Обновлено в 00:59
Происшествия
На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 01:50
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12-17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Политика
Алексей Текслер сменил министра экономики Челябинской области
Исполняющий обязанности губернатора ждет от нового министра кардинальных мер, которые выведут Челябинскую область на качественно иную ступень развития.
Обновлено в 02:10
Политика
Лидеры G20 могут договориться прекратить выброс пластика в Мировой океан
Инициативу "Голубой океан: взгляд из Осаки" предложила японская сторона. Она предполагает прекращение выбросов к 2050 году.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В ДТП на трассе «Кола» пострадали три человека
Обновлено в 00:21