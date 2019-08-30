«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании. В конце второго тайма Франко Васкес вывел свою команду вперед после подачи Эвера Банеги со штрафного. Вскоре Денис Суарес точным ударом пробил мимо голкипера хозяев.

«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»

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