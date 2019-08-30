Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»

«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании. В конце второго тайма Франко Васкес вывел свою команду вперед после подачи Эвера Банеги со штрафного. Вскоре Денис Суарес точным ударом пробил мимо голкипера хозяев.
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«Севилья» сыграла с «Сельтой» вничью в 3-м туре чемпионата Испании

Спорт-Экспрессвчера в 16:21

«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»

Sportbox.RUвчера в 16:06

«Сельта» благодаря голу Суареса спаслась от поражения в Севилье в третьем туре Примеры

ODDS.ruвчера в 16:02

«Севилья» упустила победу в матче с «Сельтой»

Чемпионатвчера в 16:05

«Севилья» не сумела одержать третью победу подряд, сыграв вничью с «Сельтой»

Sport24.ruвчера в 16:03

«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»

Матч ТВвчера в 16:06

Примера. Победа «Атлетика» и другие матчи 3 тура

Sport.ruвчера в 11:59
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Политика

Трамп намерен по приглашению Меркель посетить Германию

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию, однако не уточнил сроки визита.
ТАСС вчера в 19:04
Происшествия

В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика

В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Политика

Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР

"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика

Глава Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров

Глава Боливии Эво Моралес заявил, что российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в стране Латинской Америки.
Газета.Ru вчера в 21:23
Авто

Nissan показал роскошный микроавтобус NV350 Caravan

Сегодня состоялась презентация роскошной модификации микроавтобуса Nissan NV350 Caravan.
Новые автомобили вчера в 11:33
Происшествия

В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец

Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль вчера в 15:44
Технологии

В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»

РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве

Известия вчера в 16:52
Футбол

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге

В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда вчера в 13:03
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Коммерсантъ вчера в 07:08
Политика

Россия и Украина перенесли обмен заключенными

Ожидаемый в пятницу, 30 августа, обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится.
Вечерние Ведомости вчера в 09:02
Футбол

Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
Политика

Космонавты РФ могут остаться без госнаград за полеты на кораблях США

Российские космонавты, которые отправятся в свой первый полет на американских кораблях Starliner и Crew Dragon (Dragon 2), скорее всего, не получат звания Героев России или иные госнаграды, которые они получили бы при полете на "Союзах", считает историк отечественной космонавтики и ракетной техники, специалист по фалеристике Александр Глушко.
РЕН ТВ вчера в 22:07
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

Игорь Артемьев убежден в том, что это поспособствует развитию конкуренции в стране.
Живая Кубань 29 августа в 08:03
Общество

Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку

Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
РИА Новости вчера в 07:45
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor вчера в 07:02
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском вчера в 11:23
Политика

СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ

Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Общество

В центре Москвы сегодня пройдет шествие против политических репрессий

Митинги и шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму продолжаются с середины июля.
Эхо Москвы вчера в 17:02
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

К настоящему моменту твиты хакеров уже удалены. Дорси является одним из основателей Twitter. На его аккаунт подписаны около 4,2 млн человек.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Общество

Умер создатель американских мультфильмов Гордон Брэссак

Известия вчера в 23:37
Политика

Глава МИД Южной Осетии назвал цель действий Грузии на границе

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что Грузия стремится обострить ситуацию на границе с целью получить контроль над полезными ископаемыми.
Газета.Ru 00:42
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Политика

Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле

Чибис рассказал, что в течение пяти лет регион должен сократить потребление дорогого мазута.
ТВ-21 вчера в 13:19
Шоу-бизнес

В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг

Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru вчера в 07:28
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Армия и оружие

Системы слежения NORAD зафиксировали маневры военного спутника РФ

По информации NORAD о космических объектах, в январе этого года спутник находился на околоземной орбите с параметрами 280 км на 285 км. В первых числах февраля орбита аппарата начала постепенно снижаться и к 10 апреля ее минимальная высота составила 227 км. Затем спутник снова был поднят - в начале июня он имел орбиту 247 на 282 км.
ТАСС вчера в 20:42
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей.
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