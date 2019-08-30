Футбол
Матч ТВ«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»
«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании. В конце второго тайма Франко Васкес вывел свою команду вперед после подачи Эвера Банеги со штрафного. Вскоре Денис Суарес точным ударом пробил мимо голкипера хозяев.
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Политика
Трамп намерен по приглашению Меркель посетить Германию
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию, однако не уточнил сроки визита.
ТАСС вчера в 19:04
Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Глава Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров
Глава Боливии Эво Моралес заявил, что российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в стране Латинской Америки.
Газета.Ru вчера в 21:23
Авто
Nissan показал роскошный микроавтобус NV350 Caravan
Сегодня состоялась презентация роскошной модификации микроавтобуса Nissan NV350 Caravan.
Новые автомобили вчера в 11:33
Происшествия
В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец
Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль вчера в 15:44
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве
Известия вчера в 16:52
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге
В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда вчера в 13:03
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Коммерсантъ вчера в 07:08
Политика
Россия и Украина перенесли обмен заключенными
Ожидаемый в пятницу, 30 августа, обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится.
Вечерние Ведомости вчера в 09:02
Футбол
Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
Политика
Космонавты РФ могут остаться без госнаград за полеты на кораблях США
Российские космонавты, которые отправятся в свой первый полет на американских кораблях Starliner и Crew Dragon (Dragon 2), скорее всего, не получат звания Героев России или иные госнаграды, которые они получили бы при полете на "Союзах", считает историк отечественной космонавтики и ракетной техники, специалист по фалеристике Александр Глушко.
РЕН ТВ вчера в 22:07
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации
Игорь Артемьев убежден в том, что это поспособствует развитию конкуренции в стране.
Живая Кубань 29 августа в 08:03
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
РИА Новости вчера в 07:45
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor вчера в 07:02
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском вчера в 11:23
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Общество
В центре Москвы сегодня пройдет шествие против политических репрессий
Митинги и шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму продолжаются с середины июля.
Эхо Москвы вчера в 17:02
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
К настоящему моменту твиты хакеров уже удалены. Дорси является одним из основателей Twitter. На его аккаунт подписаны около 4,2 млн человек.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Общество
Умер создатель американских мультфильмов Гордон Брэссак
Известия вчера в 23:37
Политика
Глава МИД Южной Осетии назвал цель действий Грузии на границе
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что Грузия стремится обострить ситуацию на границе с целью получить контроль над полезными ископаемыми.
Газета.Ru 00:42
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Политика
Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле
Чибис рассказал, что в течение пяти лет регион должен сократить потребление дорогого мазута.
ТВ-21 вчера в 13:19
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru вчера в 07:28
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Армия и оружие
Системы слежения NORAD зафиксировали маневры военного спутника РФ
По информации NORAD о космических объектах, в январе этого года спутник находился на околоземной орбите с параметрами 280 км на 285 км. В первых числах февраля орбита аппарата начала постепенно снижаться и к 10 апреля ее минимальная высота составила 227 км. Затем спутник снова был поднят - в начале июня он имел орбиту 247 на 282 км.
ТАСС вчера в 20:42