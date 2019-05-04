«Севилья» потерпела второе поражение кряду, крупно уступив «Леганесу»Вести.Ru вчера в 17:50

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Севилья" на поле домашнего стадиона "Рамон Санчес Писхуан" проиграла "Леганесу" со счетом 0:3. "Красно-белые" потерпели второе поражение кряду и третье в последних пяти играх.

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