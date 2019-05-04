Футбол

«Севилья» потерпела второе поражение кряду, крупно уступив «Леганесу»Вести.Ru вчера в 17:50

Севилья — Леганес
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
8′
Юссеф Эн-Несири
20′
Мартин Брэйтуэйт
Роке Меса Кеведо
Максим Гоналон
38′
Пабло Сарабия
45′+1′
Куинси Промес
Франко Васкес
46′
64′
Ресио
Марко Рог
Брайан Сальватьерра
70′
76′
Хуанфран
Аллан Ньом
82′
Оскар Родригес
83′
Мартин Брэйтуэйт
Хосе Арнаис
86′
Юссеф Эн-Несири
Гвидо Марсело Каррильо
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Севилья" на поле домашнего стадиона "Рамон Санчес Писхуан" проиграла "Леганесу" со счетом 0:3. "Красно-белые" потерпели второе поражение кряду и третье в последних пяти играх.
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