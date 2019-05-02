Футбол
«Севилья» потерпела разгромное поражение от «Леганеса»Sportbox.RU вчера в 16:54
|8′
Юссеф Эн-Несири
|20′
Мартин Брэйтуэйт
Роке Меса Кеведо
Максим Гоналон
|38′
Пабло Сарабия
|45′+1′
Куинси Промес
Франко Васкес
|46′
|64′
Ресио
Марко Рог
Брайан Сальватьерра
|70′
|76′
Хуанфран
Аллан Ньом
|82′
Оскар Родригес
|83′
Мартин Брэйтуэйт
Хосе Арнаис
|86′
Юссеф Эн-Несири
Гвидо Марсело Каррильо
|63%
|Владение мячом
|37%
|81%
|Процент точных передач
|68%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|23
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
1
Вацлик
16
Навас
25
Меркадо
3
Гомес
18
Эскудеро
17
Сарабия
15
Гоналон
41
Сальватьерра
22
Васкес
9
Бен-Йеддер
19
Эль-Хаддади
1
Куэльяр
12
Ньом
3
Бустинса
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
27
Родригес
8
Ресио
23
Весга
9
Каррильо
16
Арнаис
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
«Севилья» с крупным счетом проиграла «Леганесу» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:3. Голы забили Юссеф Эн-Несири, Мартин Брайтвайт и Оскар Родригес.
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