«Севилья» потерпела разгромное поражение от «Леганеса»Sportbox.RU вчера в 16:54

«Севилья» с крупным счетом проиграла «Леганесу» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:3. Голы забили Юссеф Эн-Несири, Мартин Брайтвайт и Оскар Родригес.

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