Футбол

«Севилья» потерпела разгромное поражение от «Леганеса»Sportbox.RU вчера в 16:54

Севилья — Леганес
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
8′
Юссеф Эн-Несири
20′
Мартин Брэйтуэйт
Роке Меса Кеведо
Максим Гоналон
38′
Пабло Сарабия
45′+1′
Куинси Промес
Франко Васкес
46′
64′
Ресио
Марко Рог
Брайан Сальватьерра
70′
76′
Хуанфран
Аллан Ньом
82′
Оскар Родригес
83′
Мартин Брэйтуэйт
Хосе Арнаис
86′
Юссеф Эн-Несири
Гвидо Марсело Каррильо
«Севилья» с крупным счетом проиграла «Леганесу» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:3. Голы забили Юссеф Эн-Несири, Мартин Брайтвайт и Оскар Родригес.
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