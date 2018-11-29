Футбол
«Севилья» потерпела поражение от «Стандарда»
«Севилья» потерпела поражение от «Стандарда»REGNUMвчера в 23:22
|33′
Эвер Банега
|39′
Роке Меса Кеведо
Поль-Жозе Мпоку
Разван Марин
|43′
Кристиан Луйиндама
|45′+2′
|52′
Алеиш Видаль
Пабло Сарабия
|55′
Франко Васкес
Мусса Дженепо
|60′
Мусса Дженепо
|62′
|64′
Пабло Сарабия
Рено Эмон
Орланду Са
|65′
|68′
Пабло Сарабия
Орланду Са
|72′
|76′
Франко Васкес
Андре Силва
Мехди Карсела-Гонсалес
Максим Летьен
|85′
|85′
Гильерме Арана
Луис Муриэль
Стандард
Расстановка 4‑3‑3
13
Очоа
21
Фэ
26
Луйиндама
3
Ванхесден
34
Лайфис
28
Бастьен
8
Цимирот
18
Марин
19
Дженепо
7
Орланду Са
22
Лестьенн
1
Вацлик
25
Меркадо
4
Кьер
6
Каррису
17
Сарабия
10
Банега
7
Меса
12
Силва
14
Муриэль
9
Бен-Йеддер
21
Промес
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
Испанская «Севилья» потерпела поражение от бельгийского «Стандарда» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:1.
REGNUMвчера в 23:22
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Стандард» обыграл «Севилью» в Лиге Европы и сохранил шансы на выход из группы
Чемпионатвчера в 16:55
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Футбол
Напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадион
Обновлено в 04:58
Футбол
«Бока Хуниорс» наотрез отказывается играть с «Ривер Плейт» в Мадриде
Руководство аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт".
Обновлено в 04:33
Футбол
Санчес получил травму на тренировке
Вингер "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес на тренировке в четверг получил травму подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:09
Футбол
УЕФА объявил команду недели в Лиге Европы
УЕФА на своём официальном сайте огласил имена футболистов, попавших в символическую сборную 5-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны накануне, 29 ноября.
Обновлено в 05:04
Футбол
«Чемпионат»: Живоглядов зимой перейдет из «Уфы» в «Локомотив»
Обновлено в 05:01
Футбол
Дом нападающего «ПСЖ» обокрали во время его матча с «Ливерпулем»
Преступники зашли в дом через окно. Встреча "ПСЖ" с "Ливерпулем" закончилась победой "горожан" со счетом 2:1.
Обновлено в 04:43
Футбол
РПЛ. «Рубин» и «Динамо» откроют 16-й тур
Обновлено в 04:59
Футбол
«Краснодар» рискует не попасть в плей-офф Лиги Европы
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Краснодар» одержал победу над «Акхисаром» со счетом 2:1. В составе «быков» отличились Юрий Газинский и Ари.
Обновлено в 03:21
Футбол
Семак назвал победу «Зенита» над «Копенгагеном» тяжелой
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак назвал победу "Зенита" над "Копенгагеном" тяжелой.
Обновлено в 03:37
Футбол
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия по итогам матчей 5-го тура группового этапа еврокубков незначительно оторвалась от Португалии, но еще больше отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.
Обновлено в 03:30
Футбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и возглавили таблицу Евролиги
В баскетбольной Евролиге состоялся матч лидеров группового этапа турнира – мадридского "Реала" и московского ЦСКА.
Обновлено в 01:47
Футбол
«Лацио» уступил «Аполлону», выставив неосновной состав
"Лацио" не набрал очков в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против кипрского "Аполлона".
Обновлено в 02:17
Футбол
Фабрегас: я счастлив в «Челси», но каждый хочет играть больше
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что пока не планирует уходить из лондонского клуба.
Обновлено в 05:05
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Немного испугались, когда „Дюделанж“ сравнял счет»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу команды над «Дюделанжом» (5:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 01:47
Футбол
Adidas создал для «Манчестер Юнайтед» леопардовую форму
На сайте Манчестер Юнайтед уже продается леопардовая форма за 65 фунтов. Новые футболки выпущены ограниченным тиражом 200 штук.
Обновлено в 03:48