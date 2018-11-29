Футбол

«Севилья» потерпела поражение от «Стандарда»
REGNUM
вчера в 23:22

Стандард — Севилья
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Морис Дюфрен»
33′
Эвер Банега
39′
Роке Меса Кеведо
Поль-Жозе Мпоку
Разван Марин
43′
Кристиан Луйиндама
45′+2′
52′
Алеиш Видаль
Пабло Сарабия
55′
Франко Васкес
Мусса Дженепо
60′
Мусса Дженепо
62′
64′
Пабло Сарабия
Рено Эмон
Орланду Са
65′
68′
Пабло Сарабия
Орланду Са
72′
76′
Франко Васкес
Андре Силва
Мехди Карсела-Гонсалес
Максим Летьен
85′
85′
Гильерме Арана
Луис Муриэль
Испанская «Севилья» потерпела поражение от бельгийского «Стандарда» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:1.
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