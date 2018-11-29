Футбол

«Севилья» потерпела поражение от «Стандарда»
REGNUM
вчера в 23:22

Стандард — Севилья
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Морис Дюфрен»
33′
Эвер Банега
39′
Роке Меса Кеведо
Поль-Жозе Мпоку
Разван Марин
43′
Кристиан Луйиндама
45′+2′
52′
Алеиш Видаль
Пабло Сарабия
55′
Франко Васкес
Мусса Дженепо
60′
Мусса Дженепо
62′
64′
Пабло Сарабия
Рено Эмон
Орланду Са
65′
68′
Пабло Сарабия
Орланду Са
72′
76′
Франко Васкес
Андре Силва
Мехди Карсела-Гонсалес
Максим Летьен
85′
85′
Гильерме Арана
Луис Муриэль
Испанская «Севилья» потерпела поражение от бельгийского «Стандарда» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:1.
REGNUMвчера в 23:22

Подробнее о событии

Лига Европы. 29 ноября 2018. «Краснодар» — «Акхисар» — 2:1. Разбор матча

Чемпионат06:06

«Краснодар» рискует не попасть в плей-офф Лиги Европы

Кубанские новости00:19

Следующий соперник «Краснодара» по Лиге Европы уступил «Стандарду»

Матч ТВвчера в 17:49

«Стандард» в большинстве победили «Севилью» в матче Лиги Европы

РИА Новостивчера в 17:04

«Краснодар» все еще может не попасть в плей-офф

Спорт-Экспрессвчера в 17:17

«Краснодар» уступает «Акхисару» после первого тайма

LiveSport.ruвчера в 13:44

Букмекеры: вероятность домашней победы «Краснодара» над «Акхисаром» — 93%

РБК Краснодар27 ноября в 10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Футбол

Напавший на Глушакова болельщик арестован на 10 суток

Обновлено в 06:48
Футбол

Санчес выбыл на долгий срок из-за травмы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выбыл на долгий срок, информирует Sky Sports.
Обновлено в 06:44
Футбол

«Бока Хуниорс» наотрез отказывается играть с «Ривер Плейт» в Мадриде

Руководство аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт".
Обновлено в 06:33
Футбол

Защитник «Уфы» Живоглядов может перейти в «Локомотив»

Обновлено в 06:36
Футбол

ФК «Краснодар» на шаг приблизился к выходу в плей-офф Лиги Европы

Со счетом 2:1 городские быки обыграли турецкий "Акхисарспор". Это был матч группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 03:21
Футбол

Кейлор Навас: «Я выиграл три ЛЧ подряд, а теперь сижу на лавке»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас выразил недовольство своим положением.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Оренбург» крупно проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенстве

«Оренбург» на своем поле уступил «Крыльям Советов» в матче 16-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 06:42
Футбол

Игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы

Ранее главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал матч против люксембургского "Дюделанжа" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 06:38
Футбол

Фабрегас: я счастлив в «Челси», но каждый хочет играть больше

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что пока не планирует уходить из лондонского клуба.
Обновлено в 06:09
Футбол

Семак назвал победу «Зенита» над «Копенгагеном» тяжелой

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак назвал победу "Зенита" над "Копенгагеном" тяжелой.
Обновлено в 03:37
Футбол

РПЛ. «Рубин» и «Динамо» откроют 16-й тур

Обновлено в 05:33
Футбол

ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги

ЦСКА на выезде победил "Реал" в матче Евролиги, сообщает "Советский спорт". Матч завершился со счетом 93:88 в пользу российского клуба.
Обновлено в 06:20
Футбол

ФИФА с 2020 года может ввести ограничения на аренду игроков

ФИФА планирует ввести ограничения на аренды игроков, сообщает The Times.
Обновлено в 06:03
Футбол

Дом футболиста ПСЖ ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом форварда ПСЖ Эрика Шупо-Мотинга ограбили во время матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:1).
Обновлено в 04:43
Футбол

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам матчей 5-го тура группового этапа еврокубков незначительно оторвалась от Португалии, но еще больше отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.
Обновлено в 03:30
ещё по теме
Главное