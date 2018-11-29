Футбол
«Севилья» потерпела поражение от «Стандарда»
«Севилья» потерпела поражение от «Стандарда»REGNUMвчера в 23:22
|33′
Эвер Банега
|39′
Роке Меса Кеведо
Поль-Жозе Мпоку
Разван Марин
|43′
Кристиан Луйиндама
|45′+2′
|52′
Алеиш Видаль
Пабло Сарабия
|55′
Франко Васкес
Мусса Дженепо
|60′
Мусса Дженепо
|62′
|64′
Пабло Сарабия
Рено Эмон
Орланду Са
|65′
|68′
Пабло Сарабия
Орланду Са
|72′
|76′
Франко Васкес
Андре Силва
Мехди Карсела-Гонсалес
Максим Летьен
|85′
|85′
Гильерме Арана
Луис Муриэль
Гильермо Очоа
|90′+5′
Стандард
Расстановка 4‑3‑3
13
Очоа
21
Фэ
26
Луйиндама
3
Ванхесден
34
Лайфис
28
Бастьен
8
Цимирот
18
Марин
19
Дженепо
7
Орланду Са
22
Лестьенн
1
Вацлик
25
Меркадо
4
Кьер
6
Каррису
17
Сарабия
10
Банега
7
Меса
12
Силва
14
Муриэль
9
Бен-Йеддер
21
Промес
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
Испанская «Севилья» потерпела поражение от бельгийского «Стандарда» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:1.
REGNUMвчера в 23:22
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«Стандард» обыграл «Севилью» в Лиге Европы и сохранил шансы на выход из группы
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