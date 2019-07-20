Футбол
«Севилья» подтвердила трансфер КундеSoccer.ru 09:24
Пресс-служба "Севильи" сообщает, что клуб приобрел защитника "Бордо" Жуля Кунде, как это и ожидалось ранее. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Происшествия
В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека
Обновлено в 15:27
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Технологии
У россиян могут появиться электронные паспорта в двух версиях
У россиян могут появиться две версии паспорта — на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном приложении, рассказали газете три человека, знакомых с результатами проведенного Акимовым совещания.
Обновлено в 12:08
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Политика
У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
Обновлено в 16:04
Политика
Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Общество
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Шесть новых видов обезболивающих появится в России к 2023 году
К 2023 году планируется выпуск еще шести сильнодействующих анальгетиков, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.
Обновлено в 10:26
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина с папой римским
Обновлено в 14:42
Общество
У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ
Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Внук Назарбаева покусал констебля в Лондоне
Обновлено в 15:27
Здоровье
Россия оплатила оснащение больницы в Таджикистане
Центральная районная больница Рудаки в Таджикистане получила медицинское оборудование и медикаменты на сумму 700 тыс. долларов в рамках программы грантовой помощи ЮНИСЕФ по проекту «Выживание и развитие детей младшего возраста».
Обновлено в 12:38
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Общество
Появились первые фотографии полного солнечного затмения
Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max
Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Цискаридзе рассказал о своей диете и отношениях с Волочковой
Артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскрыл секрет своей фигуры, а также рассказал о давней ссоре с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено вчера в 09:23
Здоровье
На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей
На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка в 29 млрд рублей
Предварительный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Лудогорец» в четвертый раз завоевал Суперкубок Болгарии
Обновлено в 15:58