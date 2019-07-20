Футбол

«Севилья» подтвердила трансфер КундеSoccer.ru 09:24

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Пресс-служба "Севильи" сообщает, что клуб приобрел защитника "Бордо" Жуля Кунде, как это и ожидалось ранее. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.
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