Футбол
«Севилья» подписала сербского полузащитника ГуделяSport24.ru 07:24
«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Гуделя. 27-летний серб заключил с испанским клубом четырехлетний контракт. Игрок перешел в «Севилью» на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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Обновлено в 10:25
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В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
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«Челси» обыграл «Барселону» в контрольном матче
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Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».
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В городе Судак в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили отдыхающих за отказ платить за фото.
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Армия и оружие
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Командование ВСУ пытается предотвратить снижение мотивации личного состава к прохождению военной службы в зоне «ООС».
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«Зенит» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника «Минска» Дмитрия Прищепы.
Обновлено в 07:47
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Регионы России могут остаться без платежных терминалов
Некоторые регионы России могут остаться без платежных терминалов, об этом пишет РИА Новости.
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В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
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