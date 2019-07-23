Футбол

«Севилья» подписала сербского полузащитника ГуделяSport24.ru 07:24

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«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Гуделя. 27-летний серб заключил с испанским клубом четырехлетний контракт. Игрок перешел в «Севилью» на правах свободного агента.
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