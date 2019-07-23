Футбол
«Севилья» подписала сербского полузащитника ГуделяSport24.ru 07:24
«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Гуделя. 27-летний серб заключил с испанским клубом четырехлетний контракт. Игрок перешел в «Севилью» на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Политика
Жириновский предсказал вхождение Украины в состав России
Глава украинского государства Владимир Зеленский не пробудет в должности президента более двух лет, убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Обновлено в 00:24
Спорт
Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот
Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Хабаровском крае объявят траур по погибшим на пожаре в лагере
Трехдневный траур по погибшим в результате пожара в палаточном лагере объявят в Хабаровском крае в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:41
Футбол
Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
Происшествия
На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
Обновлено в 11:47
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России
Если раньше специалисты фонда ожидали, что по итогам 2019 года экономический рост в РФ составит 1,6%, то сейчас цифры снижены до 1,2%, Причиной называется слабый рост экономики в первом квартале текущего года.
Обновлено в 09:34
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский недоволен отсутствием Луценко на отчете по Шеремету
Украинский президент Владимир Зеленский выразил свое недовольство в связи с отсутствием генпрокурора Юрия Луценко на отчете по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
В Екатеринбурге силовики задержали двоих мужчин, заложивших на пути кортежа президента России Владимира Путина, побывавшего в городе 9 июля, муляж самодельного взрывного устройства (СВУ), об этом РБК сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 12:50
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина на Алтае принимает пантовые ванны
Народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая Надежда Бабкина прилетела на Алтай, чтобы принять пантовые ванны.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Экономика
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Технологии
Роскачество определило лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
Обновлено в 05:57
Энергетика
Трейдеры Европы все меньше верят в надежность транзита газа через Украину
Следствием сложившейся ситуации, указывают трейдеры, станет снижение уверенности в украинском рынке, в том числе в возможности хранения газа в хранилищах Украины для последующей поставки, и значительно уменьшит желание международных партнеров инвестировать в энергетический сектор страны.
Обновлено в 12:52
Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Экс-председатель Партии экономической свободы, бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США «из-за непрекращающейся слежки в России».
Обновлено в 12:36
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Авто
Посмотрите, как электрический Ford F-150 буксирует 450-тонный груз
Ford испытал прототип полностью электрического пикапа F-150 в действии: автомобилю удалось сдвинуть с места десяток груженых двухэтажных вагонов.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Активистка Елена Григорьева убита в Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Новый закон о контрольно-кассовой технике не обеспокоил Qiwi
Ассоциация банков России направила в Федеральную налоговую службу письмо и предупредила, что принятие этого закона приведет к сокращению количества платежных терминалов, таких, как использует Qiwi, екатеринбургская сеть TelePay, красноярский "КАССервиса" и омский "Апельсина".
Обновлено в 11:02
Здоровье
Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых
Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.
Обновлено в 12:44
Авто
УАЗ показал «эксклюзивную» фотографию салона «Патриота» с «автоматом»
Российский автопроизводитель УАЗ разместил в своих социальных сетях эксклюзивные фотографии интерьера внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП.
Обновлено вчера в 12:02