Футбол

«Севилья» подписала полузащитника «Порту» за € 12 млнSport.ru 11:14

Трудовое соглашение между "Севильей" и Торресом, который является воспитанником мадридского "Атлетико", рассчитано до 2024 года. За трансфер футболиста испанцы заплатили "драконам" 12 миллионов евро. Последние новости футбола на нашем портале.
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«Севилья» подписала полузащитника «Порту» Торреса

Sport24.ru09:15

«Севилья» подписала полузащитника «Порту» за € 12 млн

Sport.ru11:14

«Севилья» купила у «Порту» Оливера Торреса за 12 миллионов евро

ProstoProSport09:12

«Севилья» подписала контракт с полузащитником «Порту»

Матч ТВ10:20

«Севилья» объявила о переходе воспитанника «Атлетико» О. Торреса за € 12 млн

Чемпионат08:40

«Севилья» купила полузащитника «Порту» Торреса за 12 млн евро

Sports.ru08:16

Оливер Торрес прилетел в Испанию для подписания контракта с «Севильей»

Спорт-Экспрессвчера в 19:37
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Происшествия

Из-за пожара на шахте в Воркуте эвакуируют почти 250 горняков

Из шахты "Заполярная" в Воркуте (Коми) в понедельник эвакуируют горняков из-за пожара в административном здании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 07:40
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

Обновлено в 09:08
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» закроют программу первого тура чемпионата России по футболу

Обновлено вчера в 17:04
Политика

В Госдуме назвали условия снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников назвал условия, при которых могут быть сняты санкционные ограничения наложенные на Грузию.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на автомобили в России с начала года выросли на 10 процентов, несмотря на то, что авторынок в целом упал.
Обновлено в 03:40
Наука

На Большом адронном коллайдере ученые открыли новую частицу

Ученые из РФ совместно с зарубежными коллегами в ходе работ в ЦЕРН, на Большом адронном коллайдере обнаружили новые частицы.
Обновлено в 11:01
Политика

Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Обновлено вчера в 13:31
Политика

Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33
Общество

Россиянам могут добавить выходной

Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

В Донецке пенсионера заставили идти через минное поле

70-летнего пенсионера в Донецке заставили идти через минное поле, сообщили в украинское Операции объединенных сил.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Наука

На купюру в 50 фунтов поместят портрет математика Алана Тьюринга

Чем известен Алан Тьюринг: Британского математика Алана Тьюринга называют отцом информатики и искусственного интеллекта, который существенно повлиял на то, как мы живем сегодня.
Обновлено в 09:03
Игры

Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви

Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
Политика

Группу россиян не пустили в Южную Корею

Кстати, в посольстве отметили, что нескольким россиянам отказывают во въезде в Южную Корею почти каждый день, но отказ большим группам сразу - редкость.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова напилась на интервью

По словам авторов проекта интервью не увенчалось успехом, потому что Волочкова напилась прямо в ходе съемок.
Обновлено в 07:31
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля

Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
Обновлено в 09:55
Экономика

«Яндекс.Такси» не собирается объединяться с компанией «Везет»

В пресс-службе сервиса «Политике Сегодня» опровергли информацию о том, что «Яндекс.Такси» объединится с другим перевозчиком —«Везет».
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь

32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Порту». Чемпион Европы в возрастной категории до 19 лет.
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