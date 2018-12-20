Гарри Каспаров Спортсмен

Советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик, часто признаваемый величайшим шахматистом в истории. Международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион СССР, чемпион России. Восьмикратный победитель Всемирных Шахматных олимпиад: четырежды в составе команды СССР и четырежды в составе команды России. Обладатель одиннадцати шахматных «Оскаров». Каспаров единолично возглавлял рейтинг ФИДЕ с 1985 по 2006 год с двумя короткими перерывами: в 1994 году он был исключён из рейтинга по решению ФИДЕ, принятому в 1993 году, а в январе 1996 года Каспаров имел такой же рейтинг, как Владимир Крамник...