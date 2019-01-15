Футбол

«Севилья» поборется за защитника «Зенита» Нету со «Спортингом»
NewInform
12:23

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету может перебраться в испанскую Примеру, несмотря на сообщения об интересе к футболисту со стороны лиссабонского «Спортинга».
NewInform12:23

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СМИ: Нету может перейти из «Зенита» в «Севилью»

Спорт-Экспресс11:10

Защитником «Зенита» Нету интересуется «Севилья»

Sport24.ru10:46

«Севилья» поборется со «Спортингом» за защитника «Зенита» Нету

Чемпионат11:13

«Севилья» летом хочет подписать контракт с защитником «Зенита» Нету

Советский спорт08:21

«Севилья» летом хочет подписать Нету

Матч ТВ08:02

Свет в оконце. Лидеры РПЛ в поисках новых футболистов

РИА Новости02:45

Нету может летом бесплатно перейти в «Спортинг»

Sports.ru04:30
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» теряет Кейна на полтора месяца

В текущем сезоне Кейн забил 20 мячей и сделал 6 результативных передач в 31 матче за "Тоттенхэм".
Обновлено в 12:19
Футбол

Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона

Вратарь лондонского футбольного клуба "Арсенал" Петр Чех объявил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
Обновлено в 06:25
Футбол

«Рубин» просматривает Башкирова

Полузащитник Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине" на турецком сборе. Об этом сообщает официальный Twitter казанского клуба.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Зенит» отправился на первые сборы без Ивановича и Краневиттера

Обновлено в 01:39
Футбол

Пол Инс: «Любой мог бы сделать то, что сделал Сульшер в „МЮ“»

Любой мог бы сделать то, что сделал Сульшер.
Обновлено в 09:25
Футбол

Полузащитник «Спартака» Глушаков пропустил тренировку команды

Обновлено в 04:09
Футбол

«Арсенал» предложил Озила «Ювентусу» и «Интеру»

Обновлено в 10:43
Футбол

Керимов отказался выдать «Анжи» 300 млн рублей

Еще в конце прошлого года "Анжи" просил у бизнесмена 300 млн рублей, чтобы рассчитаться с долгами, но только сейчас Керимов дал свой окончательный ответ.
Обновлено в 12:09
Футбол

Семак рассказал болельщикам «Зенита» об ожидании трансферов

Обновлено в 10:15
Футбол

«Челси» назвал «Реалу» цену на Азара

Мадридский "Реал" продолжает вести активные переговоры с лондонским "Челси" относительно возможного перехода бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Обновлено в 05:40
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Названы лучшие футболисты зоны КОНКАКАФ в 2018 году

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила имена лучших футболистов стран региона в 2018 году.
Обновлено в 11:39
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«Сантос» хочет купить Педро Рошу, «Спартак» требует 12 миллионов

Обновлено в 01:14
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«Реал» провел переговоры о переходе форварда «Дженоа» Пентека

Пентек проводит первый сезон в Дженоа после перехода из Краковии в июле прошлого года за 4,5 миллиона евро.
Обновлено в 06:42
Футбол

«Рубин» не сможет играть на «Казань Арене» с июня по октябрь

Обновлено в 09:18
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Артур Юсупов: «Морально я готов к свисту болельщиков „Динамо“»

Полузащитник Артур Юсупов рассказал, почему принял решение вернуться в московское «Динамо», а также отметил, что разговор с главным тренером Дмитрием Хохловым стал определяющим при переходе.
Обновлено в 02:33
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Луиш Нету
Португальский футболист
Португальский футболист, центральный защитник клуба «Зенит». Игрок национальной сборной.
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