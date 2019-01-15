Футбол
«Севилья» поборется за защитника «Зенита» Нету со «Спортингом»
«Севилья» поборется за защитника «Зенита» Нету со «Спортингом»NewInform12:23
Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету может перебраться в испанскую Примеру, несмотря на сообщения об интересе к футболисту со стороны лиссабонского «Спортинга».
NewInform12:23
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