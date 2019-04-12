Футбол

«Севилья» победила «Бетис» в матче чемпионата ИспанииРИА Новости 16:52

Севилья — Бетис
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Мунир Эль-Хаддади
26′
39′
Хесе Родригес
55′
Джовани Ло Чельсо
Пабло Сарабия
59′
Франко Васкес
64′
Серхио Эскудеро
66′
68′
Эмерсон Апаресидо
Хоакин Санчес
Мунир Эль-Хаддади
Куинси Промес
69′
Франко Васкес
Алеиш Видаль
69′
Эвер Банега
70′
Хесус Навас
73′
74′
Хесе Родригес
Лорен Морон
Эвер Банега
Марко Рог
74′
77′
Сидней Решел
Кристиан Тельо
Даниэл Каррису
81′
82′
Кристиан Тельо
84′
Аисса Манди
Габриэль Меркадо
86′
90′+2′
Кристиан Тельо
Марко Рог
90′+4′
"Севилья" дома обыграла "Бетис" в севильском дерби в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Мунир Эль-Хаддади (26-я минута), Пабло Сарабия (59) и Франко Васкес (63).
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