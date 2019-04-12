«Севилья» победила «Бетис» в матче чемпионата ИспанииРИА Новости 16:52

"Севилья" дома обыграла "Бетис" в севильском дерби в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Мунир Эль-Хаддади (26-я минута), Пабло Сарабия (59) и Франко Васкес (63).

Все про Спорт ру

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Кино Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.

Происшествия У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.

Общество КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.

Важное за сутки Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия СМИ сообщили о задержании правозащитника Павла Пятницкого за стрельбу СМИ сообщили о задержании правозащитника, члена ОНК Павла Пятницкого за стрельбу в столице, передает телеканал Москва 24.

Политика В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

Политика Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.

Единоборства Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, кто станет следующим соперником российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Происшествия В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.

Наука Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.

Общество В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой «Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.

Шоу-бизнес Беременная жена Венсана Касселя обнажилась для обложки глянца Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как звезда 90-х годов прошлого века модель Синди Кроуфорд полностью обнажилась для съемки.

Армия и оружие Росгвардию могут снабдить ослепляющими приборами Российским спецназовцам могут выдать индивидуальные системы для нейтрализации правонарушителей, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

Происшествия Дворкович не приглашал Абызова на день рождения Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что причастен к задержанию экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.