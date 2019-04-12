«Севилья» победила «Бетис» в матче чемпионата ИспанииРИА Новости 16:52

"Севилья" дома обыграла "Бетис" в севильском дерби в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Мунир Эль-Хаддади (26-я минута), Пабло Сарабия (59) и Франко Васкес (63).

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