Футбол

«Севилья» одержала третью победу подряд в Примере, обыграв «Бетис»Чемпионат вчера в 16:40

Севилья — Бетис
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Мунир Эль-Хаддади
26′
39′
Хесе Родригес
55′
Джовани Ло Чельсо
Пабло Сарабия
59′
Франко Васкес
64′
Серхио Эскудеро
66′
68′
Эмерсон Апаресидо
Хоакин Санчес
Мунир Эль-Хаддади
Куинси Промес
69′
Франко Васкес
Алеиш Видаль
69′
Эвер Банега
70′
Хесус Навас
73′
74′
Хесе Родригес
Лорен Морон
Эвер Банега
Марко Рог
74′
77′
Сидней Решел
Кристиан Тельо
Даниэл Каррису
81′
82′
Кристиан Тельо
84′
Аисса Манди
Габриэль Меркадо
86′
90′+2′
Кристиан Тельо
Марко Рог
90′+4′
В матче 32-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Бетис». Дерби Севильи состоялось на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев. Автором первого мяча стал нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади, отличившийся на 26-й минуте.
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