«Севилья» одержала третью победу подряд в Примере, обыграв «Бетис»Чемпионат вчера в 16:40

В матче 32-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Бетис». Дерби Севильи состоялось на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилось со счётом 3:2 в пользу хозяев. Автором первого мяча стал нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади, отличившийся на 26-й минуте.

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