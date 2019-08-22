«Гранада» в минувшем матче в гостях сыграла вничью с «Вильярреалом» (4:4). В 3-м туре «Севилья» на своём поле 30 августа встретится с «Сельтой» из Виго, а «Гранада» 1 сентября на выезде сыграет с «Эспаньолом». Турнирная таблица Примеры доступна на «Чемпионате».

«Севилья» одержала победу в матче Примеры с «Гранадой»

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