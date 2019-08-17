"Севилья" переиграла барселонский "Эспаньол" в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Серхио Регилон и Нолито.

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