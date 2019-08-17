Футбол
«Севилья» одержала победу над «Эспаньолом»Газета.Ru 14:57
|39′
Серхио Регилон
|44′
Серхио Регилон
|49′
Лукас Окампос
Виктор Санчес
|52′
Матиас Варгас
|59′
|60′
Лукас Окампос
Мунир Эль-Хаддади
Виктор Санчес
Серхи Дардер
|64′
У Лэй
Виктор Кампусано
|70′
|75′
Диего Карлос
Жюль Кунде
|76′
Оливер Торрес
Неманья Гудели
Факундо Феррейра
Фернандо Калеро
|82′
|86′
Нолито
|41%
|Владение мячом
|59%
|79%
|Процент точных передач
|83%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|6
|14
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 4‑4‑2
13
Лопес
16
Лопес
5
Налдо
6
Лопес
17
Вила
14
Мелендо
21
Рока
10
Дардер
22
Варгас
24
Калеро
31
Кампусано
1
Вацлик
16
Навас
12
Кунде
6
Каррису
23
Регилон
24
Жордан
25
Фернандо
17
Гудель
11
Эль-Хаддади
19
де Йонг
8
Нолито
Севилья
Расстановка 4‑3‑3
"Севилья" переиграла барселонский "Эспаньол" в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Серхио Регилон и Нолито.
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