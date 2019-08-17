Футбол

«Севилья» одержала победу над «Эспаньолом»Газета.Ru 14:57

Эспаньол — Севилья
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
39′
Серхио Регилон
44′
Серхио Регилон
49′
Лукас Окампос
Виктор Санчес
52′
Матиас Варгас
59′
60′
Лукас Окампос
Мунир Эль-Хаддади
Виктор Санчес
Серхи Дардер
64′
У Лэй
Виктор Кампусано
70′
75′
Диего Карлос
Жюль Кунде
76′
Оливер Торрес
Неманья Гудели
Факундо Феррейра
Фернандо Калеро
82′
86′
Нолито
"Севилья" переиграла барселонский "Эспаньол" в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Серхио Регилон и Нолито.
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