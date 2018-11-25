Футбол

«Севилья» одержала минимальную победу над «Вальядолидом»
REGNUM
12:07

Севилья — Вальядолид
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
21′
Антоньито
Андре Силва
30′
Серхио Эскудеро
39′
58′
Рубен Алькарас
Энес Унал
Даниэл Каррису
64′
70′
Дуе Чоп
Даниэле Верде
Эвер Банега
Франко Васкес
73′
Алеиш Видаль
81′
Андре Силва
Ибраим Амаду
82′
84′
Тони Вилья
Леонардо Суарес
87′
Борха Фернандес
Пабло Сарабия
Куинси Промес
88′
89′
Хоакин Фернандес Морено
25 ноября между коллективами «Севилья» и «Вальядолид» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.
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