После ничьей с «Вильярреалом» (4:4) от «Гранады» ждали как минимум результативного матча против «Севильи» во втором туре Ла Лиги.

«Севилья» обыграла на выезде и «Гранаду»

Все про Спорт ру

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Политика Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в "украинско-российской битве".

Политика Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.

Политика Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу подписал указ, позволяющий направить вооруженные силы страны на борьбу с лесными пожарами в Амазонии.

Шоу-бизнес Бритни Спирс проиграла дело об освобождении от опеки отца Отец певицы получил почти полный контроль над жизнью дочери. Как стало известно, 37-летняя Бритни Спирс потерпела сокрушительное поражение.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

Политика Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».

Авто Самый экономичный Kia Cerato вышел в продажу Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Хоккей «Локо» обыграл сборную AJHL на Кубке мира среди молодежных команд Хоккеисты ярославского "Локо" одержали победу над сборной игроков юниорской лиги провинции Альберта (AJHL) в стартовом матче Кубка мира среди молодежных команд.

Хоккей Павел Буре прокомментировал дисквалификацию Кузнецова Как писал News.ru, российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей четырёхлетней дисквалификации.

Наука Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Армия и оружие КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Армия и оружие Калын: Турция сохранит в Сирии все наблюдательные посты Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция намерена сохранить на территории Сирии все свои военные наблюдательные посты, несмотря на обстрел турецкой армейской колонны, которая пыталась достичь одного из этих пунктов.

Финансы Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Политика Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира Скарлетт Йоханссон второй год подряд сохраняет звание самой высокооплачиваемой актрисы года по версии Forbes.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.