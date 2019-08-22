После ничьей с «Вильярреалом» (4:4) от «Гранады» ждали как минимум результативного матча против «Севильи» во втором туре Ла Лиги.

«Севилья» обыграла на выезде и «Гранаду»

Все про Спорт ру

Гаджеты Android Q получила официальное название Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее ребенка Примечательно, что сама Лена Катина добивалась, чтобы процесс проходил за закрытыми дверьми, но журналистам все же удалось проникнуть в здание суда.

Политика Минсвязи наметило первые частотные аукционы для 5G до конца года В Министерстве связи считают приоритетным использование частот в диапазоне 4,4-4,9 ГГц для внедрения 5G, так как силовые ведомства это согласовали и ведомство продолжает согласовывать с ними все параметры, заявил замглавы Минсвязи Олег Иванов.

Происшествия Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.

Транспорт В Минтрансе подтвердили сроки запуска поездов по Крымскому мосту Первые поезда поедут по Крымскому мосту в конце этого года, как и планировалось ранее.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Политика Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума» Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.

Общество В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".

Политика Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.

Общество Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.

Политика Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая «Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Армия и оружие В Пентагоне предлагают включить в СНВ-3 все «новое оружие России» Глава Пентагона Марк Эспер в разговоре с ТК Fox News сообщил о планах ведомства относительно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает РИА Новости.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20 Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.

Происшествия В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Футбол Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.

Политика Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты.

Происшествия В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд.

Политика Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.

Общество Петербуржцы предлагают убрать купол на Невской ратуше Проект позиционировали как смотровую площадку, однако людей туда не пускают В пятницу, 23 августа, активисты Петербурга выступили с идей разобрать стеклянный купол "Невской ратуши".

Политика Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.

Политика Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Белоруссии, сообщил глава государства Александр Лукашенко.