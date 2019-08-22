Футбол

«Севилья» обыграла на выезде и «Гранаду»Евро-футбол.ру 16:04

Гранада — Севилья
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Nuevo Los Cármenes
19′
Серхио Регилон
Серхио Эскудеро
Херман Санчес Бараона
45′+5′
52′
Хоан Хордан Морено
Альваро Вадильо
Дарвин Мачис
59′
Федерико Вико Вильегас
Карлос Фернандес
59′
62′
Фернандо
63′
Эвер Банега
Неманья Гудели
Ян Этеки
Адриан Рамос
85′
86′
Хоан Хордан Морено
Франко Васкес
После ничьей с «Вильярреалом» (4:4) от «Гранады» ждали как минимум результативного матча против «Севильи» во втором туре Ла Лиги.
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