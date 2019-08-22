Футбол
«Севилья» обыграла на выезде и «Гранаду»Евро-футбол.ру 16:04
|19′
Серхио Регилон
Серхио Эскудеро
Херман Санчес Бараона
|45′+5′
|52′
Хоан Хордан Морено
Альваро Вадильо
Дарвин Мачис
|59′
Федерико Вико Вильегас
Карлос Фернандес
|59′
|62′
Фернандо
|63′
Эвер Банега
Неманья Гудели
Ян Этеки
Адриан Рамос
|85′
|86′
Хоан Хордан Морено
Франко Васкес
|45%
|Владение мячом
|55%
|75%
|Процент точных передач
|81%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|1
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|8
|13
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Гранада
Расстановка 4‑5‑1
1
Силва
16
Диас
6
Херман Санчес
22
Дуарте
17
Марин
10
Пуэртас
19
Монторо
24
Фернандес
20
Рамос
23
Мачис
9
Сольдадо
1
Вацлик
16
Навас
20
Карлос
6
Каррису
18
Эскудеро
22
Васкес
17
Гудель
25
Фернандо
5
Окампос
19
де Йонг
8
Нолито
Севилья
Расстановка 4‑3‑3
После ничьей с «Вильярреалом» (4:4) от «Гранады» ждали как минимум результативного матча против «Севильи» во втором туре Ла Лиги.
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«Гранада» — «Севилья». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании 23 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 19:32
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