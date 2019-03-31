Футбол

«Севилья» обыграла «Валенсию» Черышева в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru 12:28

Севилья — Валенсия
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Габриэль Меркадо
Серхи Гомес
26′
45′+1′
Даниэль Парехо
46′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
Ибраим Амаду
Франко Васкес
46′
Мунир Эль-Хаддади
58′
Куинси Промес
Брайан Сальватьерра
67′
Франко Васкес
72′
75′
Кевин Гамейро
Санти Мина
79′
Карлос Солер
Ферран Торрес
Эвер Банега
90′
90′+2′
Даниэль Васс
"Валенсия" переиграла "Севилью" в матче 29-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей с 11-метровой отметки отличился Даниэль Парехо.
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