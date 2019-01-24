Футбол

«Севилья» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Кубка ИспанииREGNUM вчера в 22:34

Севилья — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Пабло Сарабия
58′
63′
Кевин-Принс Боатенг
Луис Суарес
63′
Малком
Филиппе Коутиньо
Пабло Сарабия
Франко Васкес
67′
Хесус Навас
Андре Силва
71′
Серхи Гомес
74′
Виссам Бен-Йеддер
76′
80′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
84′
Жорди Альба
Серхио Эскудеро
Гильерме Арана
88′
«Севилья» одержала победу над «Барселоной» в первом матче ¼ финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.
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