Футбол

«Севилья» обыграла «Алавес» в матче ПримерыRT на русском 15:50

Севилья — Алавес
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Хесус Навас
39′
Роке Меса Кеведо
41′
Серхио Эскудеро
45′+1′
46′
Мубарак Вакасо
Роке Меса Кеведо
54′
60′
Томас Пина
67′
Борха Бастон
67′
Такаси Инуи
Патрик Твумаси
70′
Химо Наварро
Роке Меса Кеведо
Марко Рог
72′
75′
Хонатан Кальери
Йон Гвидетти
75′
Томас Пина
Дарко Брашанац
Пабло Сарабия
80′
Мунир Эль-Хаддади
Андре Силва
82′
Франко Васкес
Куинси Промес
86′
«Севилья» одержала победу над виторийским «Алавесом» в матче 30-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
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