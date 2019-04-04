Футбол
«Севилья» обыграла «Алавес» в матче ПримерыRT на русском вчера в 15:50
Хесус Навас
|39′
Роке Меса Кеведо
|41′
Серхио Эскудеро
|45′+1′
|46′
Мубарак Вакасо
Роке Меса Кеведо
|54′
|60′
Томас Пина
|67′
Борха Бастон
|67′
Такаси Инуи
Патрик Твумаси
|70′
Химо Наварро
Роке Меса Кеведо
Марко Рог
|72′
|75′
Хонатан Кальери
Йон Гвидетти
|75′
Томас Пина
Дарко Брашанац
Пабло Сарабия
|80′
Мунир Эль-Хаддади
Андре Силва
|82′
Франко Васкес
Куинси Промес
|86′
|64%
|Владение мячом
|36%
|80%
|Процент точных передач
|60%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|6
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|1
|4
|Отборы
|11
|13
|Фолы
|19
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
13
Сориано
16
Навас
4
Кьер
6
Каррису
18
Эскудеро
17
Сарабия
15
Гоналон
20
Рог
21
Промес
12
Силва
9
Бен-Йеддер
1
Пачеко
21
Агиррегабирия
5
Лагуардиа
15
Наварро
3
Дуарте
24
Твумаси
22
Вакасо
20
Брашанац
23
Родригес
10
Гвидетти
18
Бастон
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
«Севилья» одержала победу над виторийским «Алавесом» в матче 30-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
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«Севилья» добыла три очка в матче с «Алавесом» и обошла «Валенсию» в таблице примеры
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