Футбол
«Севилья» объявила о возвращении Мончи на пост спортивного директораSport24.ru 07:34
Бывший спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи вернулся на пост спортивного директора «Севильи». К своим обязанностям 50-летний специалист приступит 1 апреля, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Мончи ушел из «Ромы» 8 марта, сразу после отставки главного тренера Эусебио Ди Франческо.
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