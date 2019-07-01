Футбол

«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» ФернандоЧемпионат вчера в 17:40

Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. Футболист подписал с севильским клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Севилья» купила у «Галатасарая» полузащитника Фернандо

Советский спорт01:33

«Севилья» купила экс-хавбека «Ман Сити» Фернандо у «Галатасарая» за 4,5 млн евро

Sports.ruвчера в 17:14

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Фернандо перешёл в «Севилью»

Sport.ruвчера в 18:43

«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо

Чемпионатвчера в 17:40

Фернанду перешел из «Галатасарая» в «Севилью»

Спорт-Экспрессвчера в 19:51

«Севилья» усилилась бывшим полузащитником «Манчестер Сити»

Матч ТВвчера в 14:53

«Севилья» презентовала Фернандо

Soccer.ruвчера в 15:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:50, Вашингтон
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия

Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Киеве

Обновлено в 03:51
Путешествия

Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов

Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Обновлено в 02:12
Авто

Составлен ТОП-5 самых крутых вездеходов из России

«ШАМАН» Российский вездеход-амфибия «Шаман» 8x8, цена модели составляет 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Турция объявила о новой антитеррористической операции в Ираке

Министерство национальной обороны Турции объявило о проведении новой антитеррористической операции на севере Ирака.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Общество

В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Общество

В Красноярске запахло гарью и появилась дымка

Обновлено в 00:07
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Футбол

Завершивший карьеру бывший капитан «Зенита» вернулся в футбол

Обновлено в 04:33
Происшествия

В Уфе задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в нападении на сотрудника полиции, который пытался остановить драку около развлекательного заведения в Уфе и получил телесные повреждения, говорится в распространенном в субботу пресс-службой МВД по Башкирии сообщении.
Обновлено в 04:15
Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина с возлюбленным порадовали поклонников снимком с отдыха

Певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина в своем профиле Instagram выставила фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 01:28
Политика

Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено 11 июля в 12:57
Общество

«Сибирские Мальдивы» взяли под круглосуточную охрану

Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Плавмастерская ЧФ возвращается в Севастополь из Средиземного моря

Обновлено вчера в 06:38
Путешествия

Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты

Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете", - сказал собеседник.
Обновлено вчера в 20:41
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки

Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Авто

Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Избирком нашел больше допустимого процента брака в подписях за Яшина

Глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин заявил, что по итогам проверки избирком признал недействительными 11,4% подписей в поддержку его кандидатуры для выдвижения в Мосгордуму, написал депутат на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400

В Турцию доставили новую партию деталей для российских систем С-400, самолёт с частями ЗРК приземлился на авиабазе Мюртед, сообщает Haberturk со ссылкой на турецкое Министерство обороны.
Обновлено в 03:28
Политика

Малахова назвали врагом Украины

Обновлено в 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Севилья
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное