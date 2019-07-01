Футбол
«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» ФернандоЧемпионат вчера в 17:40
Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. Футболист подписал с севильским клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года.
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«Севилья» купила экс-хавбека «Ман Сити» Фернандо у «Галатасарая» за 4,5 млн евро
Sports.ruвчера в 17:14
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